Хабаровский «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке добился сверхволевой победы над минским «Динамо», уступая с разницей в три шайбы после второго периода. Итоговый счёт встречи — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0).

«Зубры» создали неплохой задел для победы благодаря голам Франсиса Паре (12-я минута), Ивана Дроздова (23-я) и Марка-Андре Граньяни (25-я). Однако дубль Гинека Зогорны (голы на 49-й и 54-й минутах), а...