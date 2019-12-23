Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым.
В результате обмена в казанскую команду из «Локомотива» перешли защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников.
Также состав ярославского клуба покинул нападающий Даниил Апальков. Он перешёл в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Локомотива».
Ранее екатеринбургский «Автомобилист» объявил о расставании с защитником Иваном Вишневским. Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию, писал NEWS.ru.
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