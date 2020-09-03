«Локомотив» и «Северсталь» добились домашних побед на старте сезона КХЛ

В очередном поединке второго игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» на своём льду разгромил московский «Спартак» — 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).
У «железнодорожников» шайбы забросили Владимир А.Ткачёв (4-я минута), Егор Аверин (19-я), Магнус Пяярви-Свенссон (29-я), Артур Каюмов (42-я), Павел Красковский (42-я) и оформивший дубль Егор Коршков (голы на 43-й и 56-й минутах).
В составе «красно-белых» отличились Мартин Бакош (34-я минута) и Анатолий Никонцев (59-я).
Череповецкая «Северсталь» дома вырвала выолевую победу у хабаровского «Амура» — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0).
У «сталеваров» точными бросками отметились Денис Вихарев (3-я минута, в меньшинстве), Александр Петунин (5-я), Даниил Вовченко (40-я), Вадим Кудако (44-я), Антон Сизов (51-я) и Владислав Кодола (56-я).
Авторами голов в составе дальневосточников стали сделавший дубль Александр Кузнецов (на 4-й и 19-й минутах), Денис Голубев (29-я, в меньшинстве) и Владимир Бутузов (39-я).
«Автомобилист» из Екатеринбурга и казахстанский «Барыс» в своих первых матчах нового сезона КХЛ добились выездных побед, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен