«Локомотив» и «Северсталь» добились домашних побед на старте сезона КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на бойкот хоккейного клуба «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия), который принял решение не лететь на игру с минским «Динамо».

Ни в коем случае политика не должна вмешиваться в спорт! Игроки, если от них шёл этот посыл, стали заложниками этих нечистоплотных политиков! Очень жаль и печально, что люди используют такую...