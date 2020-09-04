«Локомотив» и «Автомобилист» добились домашних сухих побед в КХЛ

Казанский «Ак Барс», двумя днями ранее победивший на выезде в овертайме московский ЦСКА в поединке за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в своём втором матче регулярного чемпионата уступил в родных стенах подмосковному «Витязю» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Неожиданную победу гостям принесли точные броски Егора Воронкова (на 51-й секунде встречи), Александра Дергачёва (38-я минута), Виталия Попова (за 32 секунды до финальной сирены, в пустые ворота) и Фёдора Малыхина...