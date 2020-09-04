«Локомотив» и «Автомобилист» добились домашних сухих побед в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» на своей площадке победил хабаровский «Амур» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Победу «железнодорожникам» принесли голы шведских форвардов Антона Ландера (24-я минута) и Магнуса Пяярви-Свенссона (49-я).
20-летний голкипер ярославцев Даниил Исаев отразил 16 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в сезоне и лишь второй — в карьере в КХЛ.
Екатеринбургский «Автомобилист» в родных стенах одержал минимальную победу над московским «Спартаком» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Автором единственной шайбы стал на 24-й минуте защитник Михаил Мамкин, в своё время выступавший за «красно-белых».
Вратарь уральцев Якуб Коварж отразил 24 броска соперника и отыграл «на ноль» впервые в сезоне.
Нижегородское «Торпедо» дома обыграло новосибирскую «Сибирь» — 4:3 (3:1, 1:1, 0:1).
Рижское «Динамо» на своём льду уступило финскому «Йокериту» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
«Йокериту» двумя днями ранее засчитали техническое поражение (0:5) за неявку без уважительной причины на выездной матч с минским «Динамо», писал ранее NEWS.ru.
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