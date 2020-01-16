Казанский «Ак Барс», занимающий первую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в очередном матче регулярного чемпионата потерпел поражение в Пекине от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
Казанцы открыли счёт на 7-й минуте усилиями Михаила Глухова, проводившего 500-й матч в КХЛ, однако во втором периоде хозяева благодаря точным броскам Адама Крэнелла (36-я минута) и Тревора Мёрфи (37-я) с интервалом в 30 секунд перевернули ход встречи.
А шайба Жильбера Брюле в пустые ворота за секунду до финальной сирены закрепила победу «Красной звезды».
«Ак Барс» (68 очков, 47 игр) не смог уйти в отрыв от настигшего его несколькими часами ранее омского «Авангарда», но сохранил первое место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (53 очка, 51 игра) занимает шестое место на «Востоке».
«Авангард» дважды за два дня обыграл «Адмирал» во Владивостоке, новосибирская «Сибирь» в Хабаровске по буллитам одолела «Амур», писал ранее NEWS.ru.
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