Глубокое межсезонье не даёт заскучать хоккейным болельщикам. NEWS.ru подтверждает этот факт, рассказывая о двух эпизодах из жизни клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — омского «Авангарда» и пекинского ХК «Куньлунь Ред Стар».

Кто хочет посадить Су-33

Для президента «Авангарда» Максима Сушинского минувший сезон наверняка попал в категорию тех, о которых хочется поскорее забыть. Прошлой осенью, несмотря на весьма успешный старт «ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ, Максим Юрьевич сетовал, что совавшие всюду свой нос журналисты сорвали переход в омскую команду чешского форварда клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Павла Захи. Весной «Авангард» провалил первую же серию плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым», и отмена дальнейших игр из-за пандемии коронавируса вряд ли могла служить болельщикам омичей и руководству клуба даже слабым утешением.

Но и наступившее межсезонье продолжает огорчать бывшего нападающего петербургского СКА, «Авангарда» и сборной России неприятными событиями. Правда, теперь они в большей степени имеют отношение к собственному бизнесу Су-33 (прозвище Сушинского по его игровому номеру в бытность хоккеистом. — NEWS.ru), нежели к хоккею.

Максим Сушинский ХК

На днях в принадлежащем Максиму Юрьевичу автосалоне «Авангард» в Санкт-Петербурге прошли обыски. Есть информация, что деятельность этого автосалона, являющегося официальным дилером Mercedes в родном городе президента «ястребов», заинтересовала сотрудников МВД в рамках расследования дела по статье о незаконной банковской деятельности.

По имеющимся данным, стражи порядка провели обыски по 30 адресам для сбора информации по фактам отмывания денег через автосалоны, включая «Авангард» Сушинского в Приморском районе города на Неве.

Да, пришли с обысками. Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура, и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями, — цитирует президента омского клуба РБК.

Обращает на себя внимание одна существенная деталь. Контракт Сушинского с ХК «Авангард» закончился 30 апреля, и на данный момент новое соглашение о сотрудничестве не подписано. Есть предположение, что недоброжелатели решили нанести удар через предпринимательскую деятельность Максима Юрьевича, чтобы воспрепятствовать его деятельности хоккейной.

Между тем «ястребы» продолжают активную работу на трансферном рынке и после нашумевшего обмена с московским «Спартаком» (омичи забрали у «красно-белых» форварда Александра Хохлачёва, отдав Сергея Широкова) провернули ещё одну громкую сделку — теперь с магнитогорским «Металлургом». Отправив на Урал канадского нападающего Тэйлора Бека, «Авангард» получил защитника Алексея Береглазова и олимпийского чемпиона Пхёнчхана-2018 форварда Илью Каблукова.

Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус не пускает «Красную звезду» домой

Пока в омском клубе кипят страсти вокруг руководящих должностей, китайский «Куньлунь Ред Стар» возвращает нас к теме COVID-19. Клуб с родины коронавируса, как мы помним, все матчи в концовке регулярного чемпионата минувшего сезона вынужден был проводить за пределами своей страны, чтобы избежать риска заражения игроков, тренеров и персонала команды. И не стать источником распространения вируса на территории России и других стран, чьи клубы выступают в КХЛ.

Пока в Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье, руководители ХК «Куньлунь», уже заглядывая в завтрашний день, провели в начале июня совещание. Они пришли к выводу, что базирующейся в Пекине команде и в начале сезона-2020/21 будет крайне тяжело постоянно пересекать границу страны, отправляясь на выезды в российские города, а также в Нур-Султан, Хельсинки, Ригу и Минск.

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Эпидемиологическая обстановка во многих государствах пока не позволяет говорить с уверенностью о спаде пандемии. Более того, в Китае вновь начали выявлять инфицированных COVID-19, что указывает на вероятность второй волны эпидемии. Если в ближайшее время неприятная тенденция сохранится, «Куньлунь» действительно может лишиться возможности вернуться в Пекин и проводить домашние матчи в китайской столице.

В качестве одного из способов выхода из сложившейся ситуации рассматривается вариант, предусматривающий временный переезд (в первой половине предстоящего сезона, до конца декабря текущего года) ХК «Куньлунь» в Москву. А предсезонную подготовку «Красная звезда» может пройти в Риге.

В самом пекинском клубе эту информацию не опровергают, хотя в комментариях акцентируют внимание на том, что в российской столице и так клубов КХЛ больше, чем ледовых арен, соответствующих требованиям лиги. В частности, ЦСКА и «Спартаку» приходится делить лёд во дворце в Парке легенд на Автозаводской улице. «Динамо» недавно получило в своё распоряжение собственный современный стадион в Петровском парке, а на аренах в подмосковных Балашихе и Подольске выступают соответственно омский «Авангард» и «Витязь».

После того как прекратил своё существование клуб «Атлант», «Арена Мытищи» принимает только матчи Молодёжной хоккейной лиги. Однако здесь также проводит домашние встречи в Евролиге баскетбольный клуб «Химки», что крайне затрудняет использование данного спортсооружения для китайской хоккейной команды. По этой же причине «Куньлунь» вряд ли сможет арендовать и столичную арену «Мегаспорт»: она является собственностью Москомспорта и наряду с матчами БК ЦСКА в Евролиге принимает массу соревнований по другим видам спорта.

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Впрочем, при желании выход всегда можно найти. Если непримиримые соперники — ЦСКА и «Спартак» — как-то уживаются под крышей «ЦСКА Арены», то почему, например, «Динамо» не потесниться и не «пустить на постой» коллег из Поднебесной? В форс-мажорной ситуации, когда лиге важно сохранить выход на перспективный хоккейный рынок в Китае, этот жест доброй воли со стороны «бело-голубых» выглядел бы очень своевременным и красивым.