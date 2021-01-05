Лещенко прокомментировал поражение сборной от канадцев

https://static.news.ru/photo/1d1738e6-4f5c-11eb-83e5-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: leshchenko_lv/instagram.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с журналистами рассказал о своих эмоциях после поражения российской молодёжной хоккейной сборной от канадцев со счётом 0:5 в полуфинальном матче мирового первенства.

Он отметил, что это, видимо, и есть показатель уровня отечественного хоккея. По словам артиста, подобные результаты демонстрируют, что русской хоккейной школы не существует. Ведь именно молодёжь является сменой тех, кто выступает за основную национальную команду.

Так и будем за счёт иностранцев всё время играть. Можно же проиграть в одну-две шайбы, но проиграть канадцам в пять шайб — это ни в какие ворота не лезет, — цитирует Лещенко «Чемпионат.com».

Завершившийся разгромом для российских спортсменов матч прошёл в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс». В финале хозяева турнира сыграют с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будут бороться с проигравшей командой за бронзовые медали.

Как ранее передавал NEWS.ru, игрокам молодёжной сборной России по хоккею в матче против сверстников из Канады, закончившемся разгромным поражением, не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы изменить ход встречи и сбить темп. Так прошедшую игру прокомментировал главный тренер национальной команды РФ Игорь Ларионов.