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Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Линус Умарк поделился подробностями отъезда из России из-за распространения коронавируса.

Мы улетели из России в самый последний момент. И я не вернусь, даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно, — приводит слова Умарка Expressen.

Кроме того, 33-летний шведский форвард добавил, что сейчас самое важное — проводить время с семьёй.

По данным на 19 марта, в мире зафиксировано 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8 928 человек скончались, 84 801 выздоровели. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить.

Решение об отмене чемпионата мира по хоккею пока не принято, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, ранее писал NEWS.ru.