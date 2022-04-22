Легендарный хоккеист Гашек не захотел видеть российских игроков НХЛ в Праге

Бывший чешский хоккеист, олимпийский чемпион Доминик Гашек, выступаший за москвоский «Спартак», а также за несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделал заявление о российских игроках. Он признался в соцсетях, что не хотел бы их видеть на выставочном матче в Праге.

Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком, — написал он.

Ранее стало известно, что 7 и 8 октября в Праге пройдёт матч между клубами НХЛ «Нэшвилл» и «Сан-Хосе». За первых играет форвард Яков Тренин. За вторых — защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также форвард Александр Барабанов.

Ранее в субботу российский футболист Михаил Меркулов из хорватской «Риеки» рассказал о русофобии в Европе.