Латвия предложила перенести ЧМ-2021 по хоккею из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/62942378-edca-11ea-8eca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Правительство Латвии обратилось к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой перенести матчи запланированного на 2021 год чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в другую страну.

Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея, чтобы они оценили перенос той части чемпионата мира, что должна проводиться в белорусской столице, куда-нибудь в другое место, — сообщил на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, чьи слова приводит Tribuna.com.

Он отметил, что министру науки и образования Латвии Илге Шуплинске дано поручение связаться с IIHF и найти оптимальное решение проблемы.

На данный момент сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии, — подчеркнул премьер.

ЧМ-2021 по хоккею запланирован на май-июнь следующего года. Ожидается, что турнир совместно проведут Латвия и Белоруссия.

Ранее председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков заявлял, что белорусская сторона в состоянии организовать чемпионат самостоятельно и без участия Латвии.

Финляндия со своей стороны также выразила готовность провести мировое первенство по хоккею в будущем году.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, оппозиция не признала результаты голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Латвии сняли с повестки дня визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ригу.