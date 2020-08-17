Латвия хочет перенести ЧМ-2021 по хоккею из Белоруссии в другую страну

https://static.news.ru/photo/bd31f8e4-e09d-11ea-a70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Латвии ведут переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о возможности переноса чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в другую страну. Об этом заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Беларуси мы можем совместно проводить чемпионат, — заявил политик журналистам, сообщает РИА Новости.

Переговоры со стороны Латвии ведёт министр образования и науки Илга Шуплинска. Её министерство отвечает в стране за спорт. Пока неизвестно останется ли Латвия организатором соревнований.

Старт турнира был запланирован на 21 мая 2021 года. Игры должны были пройти в Минске и Риге, финал — 6 июня.

Сборная России по хоккею находится в группе А вместе с командами Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании, Белоруссии и Швеции. В группе B — команды Канады, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии, Казахстана и Финляндии. Сборные России и Канады поменяли местами, чтобы российские спортсмены смогли участвовать в групповом этапе в Минске.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Оппозиция недовольна результатами президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), «Беларуськалий» прекратил работу, Белорусский металлургический завод остановил сталеплавильные печи.

NEWS.ru писал, что Лукашенко допустил возможное проведение новых президентских выборов, но только после проведения референдума по новой Конституции страны.