Ларионов стал во главе сборной РФ по хоккею на этапе Евротура в Швеции

https://static.news.ru/photo/b35359a0-6228-11eb-b944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Ларионов возьмёт на себя обязанности главного тренера сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура, который пройдёт в Швеции, следует из сообщения пресс-службы Федерации хоккея России.

Этап Евротура в Швеции состоится с 11 по 14 февраля.

Помогать Ларионову будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке). Главой тренерского штаба сборной России является Роман Ротенберг.

Ларионов возглавлял сборную России на молодёжном чемпионате мира, который проходил в Канаде. Национальная команда заняла четвёртое место.

Кроме того, Ларионов уже исполнял обязанности главного тренера на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, где российская сборная, в составе которой были игроки молодёжной команды, заняла первое место.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о ходе принятия решения о новом месте проведения чемпионата мира в 2021 году.

По его словам, для принятия соответствующего решения требуется больше времени. Руководитель федерации отметил, что итоговое решение примут на следующей неделе (1–7 февраля), «может быть, во вторник или среду».