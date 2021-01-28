16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Ларионов стал во главе сборной РФ по хоккею на этапе Евротура в Швеции

14:28, 29 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Ларионов возьмёт на себя обязанности главного тренера сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура, который пройдёт в Швеции, следует из сообщения пресс-службы Федерации хоккея России.

Этап Евротура в Швеции состоится с 11 по 14 февраля.

Помогать Ларионову будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке). Главой тренерского штаба сборной России является Роман Ротенберг.

Ларионов возглавлял сборную России на молодёжном чемпионате мира, который проходил в Канаде. Национальная команда заняла четвёртое место.

Кроме того, Ларионов уже исполнял обязанности главного тренера на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, где российская сборная, в составе которой были игроки молодёжной команды, заняла первое место.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о ходе принятия решения о новом месте проведения чемпионата мира в 2021 году.

По его словам, для принятия соответствующего решения требуется больше времени. Руководитель федерации отметил, что итоговое решение примут на следующей неделе (1–7 февраля), «может быть, во вторник или среду».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео