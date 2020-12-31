Ларионов посетовал по поводу четвертьфинала МЧМ в 10 часов утра

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Хоккеисты молодёжной российской сборной в четвертьфинале мирового первенства должны подавить своего соперника — команду Германии — атакой и физической мощью и снять все вопросы по итогу встречи в первом периоде, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

При этом игра не будет лёгкой прогулкой для россиян, считает он. У немцев дисциплинированная команда, и она с каждой игрой показывает всё лучший и лучший результат. Поэтому нашим ребятам надо...