Ларионов посетовал по поводу четвертьфинала МЧМ в 10 часов утра

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что играть в десять часов утра против немецкой команды будет непросто. В четвертьфинале чемпионата мира россияне проведут матч 2 января в Эдмонтоне.
Матч в 10 утра, ребята у нас в детстве играли последний раз в такое время. Но ничего страшного, сегодня мы размялись, провели короткое собрание. Настроили ребят, что серьёзный матч нас ждёт, значимость все понимают. Да, 10 утра — это новый опыт для всех, нас ждёт ранний подъём, прогулка, потом активная разминка, — цитирует тренера Sport24.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции со счётом 4:3 в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. По его словам, когда шведы сравняли счёт на последней минуте, наши ребята сумели найти выход в овертайме, найдя внутренние силы.