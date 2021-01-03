Ларионов пообещал нанести сборной Канады «первый шлепок» на МЧМ

https://static.news.ru/photo/401641ce-4e4a-11eb-8b73-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: fhr.ru

Канадская молодёжная сборная является сильной командой, идёт без поражений на чемпионате мира, однако россияне готовы нанести родоначальникам хоккея первый шлепок. Об этом заявил главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов.

Путёвку в финал канадская и российская дружины разыграют в Эдмонтоне 5 января, начало — в 02:00 мск. По словам Ларионова, канадцев называют заведомыми фаворитами, что является для россиян хорошей мотивацией, сообщает РИА Новости.

Мы готовы быть андердогами. Но мы верим в команду и ребят, они это осознают и понимают, они готовы провести лучший матч в жизни. Стараемся не допустить «перегрева» в то же время, потому что это молодые люди, им характерны эмоции, ошибки, — отметил Ларионов.

Он добавил, что россияне не боятся канадцев и горят желанием взять реванш за прошлогодний проигранный североамериканцам финал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодёжная сборная России подошла к плей-офф как настоящая команда и готова биться за чемпионство. Об этом заявил бывший генеральный менеджер главной российской сборной Андрей Сафронов. По его мнению, наставник команды, выдающийся в прошлом хоккеист Игорь Ларионов, найдёт для своих подопечных правильные слова и примеры.