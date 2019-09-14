https://static.news.ru/photo/0947c084-d70c-11e9-93b6-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий Washington Евгений Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию из НХЛ на три месяца. Он сказал, что ему повезло, так как остаётся возможность всё исправить.

Он выразил сожаление в разочаровании своих партнёров, клуба, болельщиков и семьи, сообщается на сайте его команды.

Обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуть доверие как на льду, так и за его пределами, — подчеркнул спортсмен.

Игрок добавил, что принимает решение лиги.

Как сообщал News.ru, 23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Кузнецова, дала положительный результат на кокаин. Спортсмен пропустит три матча после скандала. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига.