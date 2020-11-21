«Куньлунь» заключил соглашение с форвардом Лещенко

https://static.news.ru/photo/8ec2efa4-2cb0-11eb-8fd4-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Лещенко Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

Пекинский клуб «Куньлунь» подписал соглашение с форвардом Вячеславом Лещенко, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как уточняется, контракт с 25-летним хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона.

Известно, что Лещенко ранее играл в «Спартаке», затем в «Ак Барсе», «Сочи» и «Тракторе». В целом на счету форварда 292 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он набрал 98 очков (44+54).

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Так, в составе московской команды один гол забил Константин Оклубов, а Марио Кемпе и Брендан Лайпсик оформили по дублю. Гол в составе «Динамо» забил Брэндон Козун.