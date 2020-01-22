https://static.news.ru/photo/538f7a6c-3d26-11ea-9c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» на своей площадке в Пекине отыграл две шайбы и одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

К началу второго периода дальневосточники вели с разницей в две шайбы благодаря голам Дмитрия Коробова (7-я минута) и Александра Горшкова (22-я).

Однако во второй половине встречи забивали только хозяева. Точные броски Лукаса Локхарта (31-я минута) и Жильбера Брюле (36-я) уравняли счёт, а дубль Адама Крэкнелла в концовке матча (голы на 55-й минуте и за четыре секунды до финальной сирены, в пустые ворота) принесли «Красной звезде» победу.

Интересно, что накануне соперники также встречались в Пекине, и «Куньулунь» выиграл у «Амура» с тем же счётом 4:2.

«Куньлунь» (57 очков, 53 игры) закрепился на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Амур» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на девять очков.

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