Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду Спортивного центра Универсиады в Шэньчжэне уступил казахстанскому «Барысу» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).
Результативным в этом поединке получился второй период: на шайбы Даррена Дица (24-я минута) и Адама Хелуки (28-я), реализовавших численное преимущество, хозяева ответили голами Брэндона Ипа (35-я) и Итана Уэрека (за 22 секунды до второго перерыва).
На 48-й минуте нападающий «Барыса» Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота «Куньлуня», которая оказалась победной.
Напомним, что «Куньлунь РС» вынужденно проводит домашние матчи в Шэньчжэне, поскольку Пекин, в котором базируется клуб, временно закрыт для иностранных гостей из-за национального праздника в Китае.
Накануне в Шэньчжэне с минимальным счётом в матче КХЛ проиграл уфимский «Салават Юлаев», писал ранее News.ru.