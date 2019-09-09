https://static.news.ru/photo/9b8289aa-d308-11e9-9e85-fa163e074e61_660.jpg Матч «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» Фото: hcbarys.kz

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду Спортивного центра Универсиады в Шэньчжэне уступил казахстанскому «Барысу» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).

Результативным в этом поединке получился второй период: на шайбы Даррена Дица (24-я минута) и Адама Хелуки (28-я), реализовавших численное преимущество, хозяева ответили голами Брэндона Ипа (35-я) и Итана Уэрека (за 22 секунды до второго перерыва).

На 48-й минуте нападающий «Барыса» Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота «Куньлуня», которая оказалась победной.

Напомним, что «Куньлунь РС» вынужденно проводит домашние матчи в Шэньчжэне, поскольку Пекин, в котором базируется клуб, временно закрыт для иностранных гостей из-за национального праздника в Китае.

Накануне в Шэньчжэне с минимальным счётом в матче КХЛ проиграл уфимский «Салават Юлаев», писал ранее News.ru.