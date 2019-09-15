Фото: Хоккейный клуб «Трактор»/vk.com

Две московские команды потерпели поражения в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Динамо» в серии послематчевых бросков на выезде проиграло череповецкой «Северстали» — 2:3Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1), а «Спартак» дома с минимальным счётом уступил ХК «Сочи» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

«Северсталь» к первому перерыву повела в поединке с «Динамо» 2:0 благодаря дублю нападающего Даниила Вовченко, отличившегося на 7-й и 18-й минутах. Однако во втором периоде «бело-голубые» отыгрались: заброшенные шайбы на...