Китайский «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в Шэньчжэне одержал волевую победу над челябинским «Трактором» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
Уральцы открыли счёт на 22-й минуте — Сергей Коньков реализовал численное преимущество. На 42-й Тайлер Вон восстановил равновесие, а победную шайбу на 45-й минуте забросил Брэндон Дефацио.
«Куньлунь» взял у «Трактора» реванш, поскольку накануне челябинцы обыграли китайскую команду на её площадке с таким же счётом, писал ранее News.ru.