«Куньлунь» одержал победу в матче с «Металлургом»

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«Куньлунь» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 6:4.

Примечательно, что для «Куньлуня» это третья победа подряд из четырёх в сезоне. Команда набрала 9 очков, заняв последнее место в таблице Восточной конференции. В то же время у «Металлурга» 24 очка и 5-я позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» обыграл «Спартак» в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле.

Так, командам пришлось прибегнуть к серии буллитов, где успешнее оказались хоккеисты хозяев — 1:0 Б.