«Куньлунь» набрал первое очко в сезоне КХЛ

https://static.news.ru/photo/4fef481c-fa98-11ea-96d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: krs_central/vk.com

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» после шести поражений подряд на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал первое очко, на своём льду в подмосковных Мытищах в серии буллитов уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время у «Красной звезды» отличились Спенсер Фу (19-я минута) и Иван Николишин (31-я).

В составе гостей шайбы забросили Владимир Жарков (27-я) и Маркус Гранлунд (29-я).

Победу юлаевцам принёс послематчевый буллит Дмитрия Кугрышева.

После этой победы «Салават» набрал 12 очков и сравнялся с лидерами чемпионата — омским «Авангардом» и «Магниткой».

В чемпионате не осталось команд, не набравших ни одного очка.

Ранее NEWS.ru передавал, что московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу» — 2:4 (1:0, 0:0, 1:4).