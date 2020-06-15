«Куньлунь» может проводить домашние матчи КХЛ Владивостоке или Красноярске

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предложило китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» несколько площадок для проведения домашних матчей.
Из-за пандемии коронавируса есть вероятность, что пекинский клуб может не сможет начать сезон на домашней арене в Китае.
Пекинскому клубу было предложено сразу несколько вариантов. Это города расположенные в восточной части РФ, такие как Владивосток, где всё соответствует условиям проведения «домашних» матчей КХЛ, а также Красноярск, где возведён современный дворец спорта, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов, слова которого приводит пресс-служба лиги.
Также есть вариант с проведением матчей в городе из западной части России, но он является неудобным для календаря.
КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.
Ранее КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года, ранее писал NEWS.ru.
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