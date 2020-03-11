https://static.news.ru/photo/1cdaa3fe-6312-11ea-8be8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Хоккейный клуб «Динамо» обыграл «Спартак» в пятом матче плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:1 (0:0; 1:0; 3:1). Нападающий «бело-голубых» Вячеслав Кулёмин уверен, что команда сумеет найти эмоции в следующей игре несмотря на закрытые трибуны.

Мы без болельщиков играем на предсезонке. Так, конечно, дерби, плей-офф, жалко. Ни один спортсмен не желает играть при пустых трибунах, потому что мы проводим все матчи для зрителей. Мы сумеем найти эмоции, это не проблема: пару раз врежемся, подерёмся, — сказал Кулёмин после игры.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет, ранее писал NEWS.ru.