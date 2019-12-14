Во втором матче евротурнира «Кубок Первого канала» сборная России была близка к поражению, но сумела по буллитам обыграть национальную команду Чехии. Общий счёт 4:3. Однако эта победа почему-то совсем не приносит удовлетворения: подопечные Алексея Кудашова как будто не понимают, что от них требуется на льду, и, ведя в счёте 2:0, умудряются пропустить три шайбы.

Коллектив выглядел неплохо, на секунду даже показалось, что всё можно решить до овертайма, однако реализация в очередной раз заставляет «плакать» всех любителей хоккея. Да и если бы проблема была только в этом: россиянам не хватает быстрых атак, резких передач, за счёт чего чехам легко удавалось обыгрывать наших хоккеистов. Этот сезон Евротура у россиян получается очень плохо — это только вторая победа в общем зачёте. И, кстати, обе по буллитам.

Главный тренер российской сборной объяснил, что происходит с командой.

— Переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя в счёте 2:0, не использовали моменты, которые создавали, надо было пользоваться численным преимуществом, но дали чехам вернуться в атаку. Поэтому получилась такая нервная игра, — начал Кудашов.

— Обыграли лидера Евротура. Но наверняка вы в целом недовольны игрой. Что в первую очередь у вас вызывает негатив?

— Второй период. Мы неправильно немного сыграли, не выполнили, о чём договаривались. Чехи сильны в контратаках. Было достаточно моментов выхода два в один, очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, где надо было просто забивать, но мудрили.

— Ошибки в обороне не смущают?

— Смущают, естественно. Были моменты, когда наши защитники не успевали иногда, была неправильная системность.

— Вы номинально второе звено посадили на лавку в третьем периоде.

— Не сажал. Просто стали реже выходить.

— Ткачёв сыграл, Сошников попал в состав с учётом того, что не тренировался. Как оцените их игру? И в целом всей тройки?

— В третьем периоде прибавили, стали играть увереннее. Не зря они сравняли счёт.

Михаил Григоренко (справа) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Не считаете ошибкой, что не выпустили Ткачёва в овертайме на большинство, а отдали время Шипачёву с Григоренко?

— Там была минута, надо было выбирать, кто будет играть. Пошли на такое усиление.

— В Петербурге Сорокин будет играть опять?

— Давайте поговорим о прошедшей игре.

— Со стороны есть перекос в сторону ударного звена — намного больше времени, чем у остальных. Как это выглядит с точки зрения команды?

— Какое звено лучше играет, такое и получает больше времени. Если звено Корнаухова лучше себя показывает, здорово играет в обороне и отрабатывает моменты, то они чаще и выходят. Но мы стараемся распределить игровое время равномерно, потому что мы понимаем, что это необходимо.

— Сборная играет с разными вратарями и игроками, но пропускает в рамках Евротура. Есть понимание, почему это происходит? Три шайбы минимум — это не очень хорошо.

— Оборона виновата напрямую в пропущенных голах.

— Почему в овертайме никто не защищал вратаря, не выезжал на пятак?

— Закрывают вратаря, когда идут броски, а их было мало.