https://static.news.ru/photo/fc5e5dfa-1d1b-11ea-9b39-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудашов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг, 12 декабря, Россия открыла второй этап Еврокубка — Кубок Первого канала. И открыла наша сборная его с поражения Швеции со счётом 3:4. Первый период для подопечных Алексея Кудашова сложился максимально неуверенно, а частые потери шайбы, к сожалению, привели к ненужным голам. Российский коллектив явно не может похвалиться уверенностью и сыгранностью, однако наставник национальной команды уверен, что дальше будет лучше.

— Начало было очень робкое, возможно, переволновались, перевозбудились, поэтому провалили начало, пропустили много атак. Со второго периода взяли всё в свои руки, но не смогли реализовать моменты несмотря на то, что их было достаточно, — начал Кудашов.

— Почему Никита Сошников, лучший снайпер КХЛ, не попал в заявку и чем объясните выбор Александра Самонова, который сразу занервничал, пропускал шайбы и пришлось уже отыгрываться с неприятным счётом (0:2)?

— Во-первых, команда проигрывает, выделять кого-то отдельно не хочется. Всегда учитывается, как хоккеисты сыграли последние матчи в своих клубах. У Александра Самонова были хорошие матчи. Всего может играть 20 человек, поэтому выбрали именно звеньевые связки.

— СКА в КХЛ сейчас седьмой с конца по реализации большинства. Против шведов была одна из семи попыток. Стоит ли искать взаимосвязь, проблемы идут из одного?

— Второе звено большинства было смешано, здесь нельзя сравнивать.

— Хорошо сыграло первое звено, Шипачёв творил, но не беспокоит, что за ним в плане креативности нет никого?

— В сборной собраны все лучшие игроки, которые у нас сейчас есть. Все сыграли на должном уровне.

— Шипачёв находился очень часто в левом кругу вбрасывания, что для него не совсем типично.

— На самом деле они все крутились. Там были разные варианты. Просто смотрели, как играет соперник, подстраивались.

— Учитывая, что Самонов был один матч за сборную в Евротуре, не считаете ошибкой ставить его на первую игру?

— Проигрывает команда. Мы сделали выводы из ошибок.

— Перед стартом турнира был изначальный план, что каждый игрок сыграет по одному матчу, или от матча к матчу мы будем видеть одних и тех же хоккеистов?

— План был, но мы движемся от матча к матчу.

— На следующую игру уже понятно, кто будет?

— Давайте сначала разберёмся с ошибками этой игры.

— Сложилось впечатление, что ударное звено в сборной есть. Все шайбы на их счету.

— Хорошо сыграли, результативно. Когда выходили на лёд, забивали.

— Их тройка останется без изменений?

— На следующую игру — да.

— Вопрос ещё по одному игроку, который не попал в состав: связано ли отсутствие Ткачёва с последствием травмы?

— Было небольшое опасение, он сыграл только одну игру, поэтому сейчас готовим его.

— Перед началом турнира один за другим защитник выбывал. Это большая проблема для сборной? Или, в принципе, обойма защитников, которая сейчас осталась, вас устраивает?

— Нет, Сергеев немного приболел. Обойма защитников есть.

— Если вспомнить Кубок Карьяла, то мы пропускаем много шайб — 16 в четырёх матчах. Видите ли в этом проблему?

— Были небольшие недоработки, например, на вбрасывании, когда получили четвёртый гол, ещё до конца команда не сыграна. Если всегда будем играть вместе, всё наладится, будет намного лучше. Со второго-третьего периода соперника практически не было видно. Такую команду мы хотим видеть.