Московский ЦСКА в шестой раз в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретился с одним из принципиальных соперников — петербургским СКА. На своём поле москвичи не сумели одержать победу, уступив в «армейском» дерби со счётом 1:4 (0:0; 1:3; 0:1). В составе ЦСКА шайбой отметился нападающий Кирилл Капризов, который вышел в лидеры в гонке снайперов. Однако очень быстро сравнять счёт удалось форварду гостей Евгению Кетову, а увеличить отрыв во второй двадцатиминутке помогли нападающий Ярно Коскиранто и защитник Артём Зуб. В третьем периоде точку встречи поставил форвард СКА Андрей Кузьменко, забив в пустые ворота. Кроме того, обе команды были наказаны за грубость (в ЦСКА — Никита Нестеров, в СКА — Кузьменко). Для «красно-синих» это стало вторым поражением от гостей из Северной столицы. Главный тренер петербургского коллектива Алексей Кудашов объяснил, за счёт чего удалось переломить ход матча, и рассказал, как СКА будет готовиться к стадии плей-офф.

— Сложная игра. Со второго периода стали лучше двигаться, больше создавать опасных моментов, сумели получить преимущество в движении, начали лучше контролировать шайбу, зацепились за кураж, начали больше кататься, в результате чего пошли моменты. Почувствовав приближающуюся победу, ребята полезли на ворота соперника, успешно закрывали пятак и забили нужные голы, — начал Кудашов.

— 12 побед на финише регулярного чемпионата КХЛ — блестящий результат. Можно ли сказать, что вы добились от команды того, что хотели и строили на протяжении всего сезона?

— Регулярный сезон закончился. Но стадия плей-офф — это совсем другая игра, которая будет складываться по-разному. То, что выиграли в конце [регулярного сезона], говорит о том, что команда более или менее стала сбалансированной и начала играть в «правильный» хоккей. Но ещё раз повторюсь: плей-офф — немного другое соревнование.

Алексей Кудашов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Чем будете заниматься до стадии плей-офф? Всё-таки соперника пока не знаете...

— Готовиться. В первую очередь мы отталкиваемся всегда от своей игры.

— Какой из потенциальных соперников был бы для вас удобнее?

— Нет, не могу сказать.

Наставник хозяев Игорь Никитин, напротив, был немногословен, однако специалист отметил, что отыгрываться при организованной обороне, которую показал соперник, непросто. По его мнению, это и является одной из причин поражения московского коллектива. На вопрос про потенциального соперника в первой игре плей-офф 46-летний наставник лишь покачал головой, обозначая неведение.

— Второй период был переломным, мы его провели очень слабо, в результате чего и пропустили все голы. Было тяжело отыграться, нам это не удалось. Против такого сложного соперника не только мастерство необходимо, нужна ещё дисциплина, которой не хватало, — сказал Никитин.

Игорь Никитин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В первые двадцать минут «красно-синие» показывали себя активнее, больше прессинговали. Что изменилось во втором периоде?

— Я же сказал, что в этом матче было потрачено много глупых сил, взломать организованную оборону СКА не так просто.