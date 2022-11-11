Кубок мира по хоккею не состоится в 2024 году Кубок мира по хоккею перенесен с февраля 2024-го на февраль 2025 года

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Кубок мира по хоккею не состоится в февраля 2024 года, Он перенесен по меньшей мере на год и пройдет, предположительно, в феврале 2025 года. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Причиной переноса организаторы называют сложившуюся к настоящему времени обстановку в мире.

В последний год НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ) работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею <...> в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях проведение Кубка мира по хоккею в это время не представляется возможным. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеемся, что он состоится в феврале 2025 года, — говорится в совместном заявлении НХЛ и NHLPA

Ранее канадский телеканал The Sports Network (TSN) собщил, что запланированный на февраль 2024 года Кубок мира по хоккею может быть перенесен на другие даты. Как рассказали источники телеканала, заинтересованные стороны не приняли окончательного решения. Также сообщалось, что организаторы рассматривают вопрос участия в Кубке мира российских хоккеистов.

При этом президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не намерена допускать сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям в предстоящем сезона в связи с ситуацией на Украине.

Кубок мира по хоккею проводится под эгидой IIHF. Предыдущий турнир проводился в 2016 году. Победителем стала сборная Канады. Российские хоккеисты потерпели поражение в полуфинале.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет за свой клуб, а не за Россию. Так он ответил на вопрос журналистов, не видит ли он проблем в том, что хоккеист дружит с президентом РФ Владимиром Путиным. Комиссар подчеркнул, что это касается всех российских хоккеистов в НХЛ, которые оказались в тяжелом положении после событий 24 февраля.