Московские «Динамо» и «Спартак» дарят болельщикам чрезвычайно увлекательное зрелище в первом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После двух домашних побед «бело-голубых» (5:1 и 4:3) «красно-белые» ответили двумя выигрышами на своей площадке (5:4 в овертайме и 3:2). По окончании четвёртого поединка с журналистами пообщались форвард «Спартака» Артём Фёдоров, забросивший первую шайбу в этом матче, а также дуэт самых результативных игроков «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин.

Фёдоров: перелом в серии будет, когда кто-то из соперников выиграет четыре матча

ХК «Спартак» Москва/vk.com

— После финальной сирены на площадке едва не вспыхнула массовая потасовка, которую могли спровоцировать вы своим броском по пустым воротам соперника после истечения времени матча. Зачем вы это устроили?

— Если честно, у меня даже мыслей таких не было. Весь дворец так орал, что я даже намёка на сирену не слышал. Поэтому в первые секунды не понял, что произошло, когда на меня набросились динамовцы. Только потом до меня допёрло.

— А почему не попали в пустой створ ворот?

— Ну, целился вроде в ворота (улыбается). А почему не попал — не знаю. С прицелом, видимо, беда.

— Был в этом матче ещё один инцидент с вашим участием — после окончания второго периода, когда команды уходили в раздевалки. Что там случилось?

— Кто-то из динамовцев ударил меня в пах.

— Долго после этого приходили в себя?

— Минут пять понадобилось — поприседал немного. Ну вы сами всё прекрасно понимаете — вам тоже наверняка в пах попадало, когда в футбол в детстве играли.

— Как в целом оцените матч? В отличие от третьей игры, которую вам пришлось вытаскивать со счёта 0:3, теперь вам удалось начало, но была смазана концовка.

— Против нас играет очень хорошая команда, и лёгких матчей мы и не ждём. Слава Богу, что нам хватило преимущества в три шайбы, которое мы заработали в четвёртом поединке, и сравняли счёт в серии.

— Что изменилось в игре «Спартака» по сравнению с двумя первыми матчами, которые ваша команда проиграла?

— Мы играли хорошо во всех встречах, за исключением первой. Просто где-то удачи не хватало, в каких-то случаях мелочи решали. Все игры были трудными, и непонятно, в какую сторону всё качнётся.

— На пятый матч в Петровский парк едете на победной волне?

— Посмотрим. Главное, что мы едем туда спокойно и собираемся делать свою работу.

— Перелом в серии уже наступил?

— Нет. Перелом в серии будет, когда кто-то из соперников выиграет четыре матча. Уверен, ни мы, ни соперник до конца сдаваться не будут.

— Матч прошёл в Женский день — как хоккеисты «Спартака» поздравляют своих жён и девушек с 8 марта?

— Наверное, все по-разному. Я, например, заказал букеты цветов, сейчас поеду заберу.

— А заброшенной шайбой тоже можно поздравить свою половину, как в вашем случае?

— В нашем случае главное, что мы выиграли. Сейчас приеду домой и с хорошим настроением проведу этот вечер.

Шипачёв: всё начинается с нуля, «Динамо» просто нужно выиграть два матча

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Счёт в серии сравнялся — 2-2, поэтому можно считать, что все вернулось к началу — отметил Шипачёв. — Команды как будто начинают серию со счёта 0-0, и «Динамо» просто нужно выиграть два матча, а для начала — одержать победу в ближайшей встрече.

— С чем связано большое количество удалений в четвёртом матче, в том числе, и у «Динамо»?

— Не знаю, я не удалялся.

— Почему в этой встрече «Динамо» на хорошем уровне провело только третий период, забросив две шайбы?

— Будем стараться в следующих матчах хорошо проводить и первый, и второй периоды тоже.

— В последнее время у вашей команды не ладится розыгрыш численного преимущества. Вот и в четвёртом матче серии «Динамо» забило в большинстве, только когда вы взяли на себя завершение атаки...

— Будем разбираться.

— Можете согласиться, что четвёртый матч стал кульминацией серии, в которой «Спартак» кажется уже более сильным соперником, чем в её начале?

— Я не знаю. Спасибо большое!

Яшкин: что нам остаётся — только перезагружаться

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Что случилось после финальной сирены, когда команды едва не сошлись в драке стенка на стенку?

— Вы, наверное, сами всё видели — был бросок соперника по нашим воротам уже после сирены.

— По правилам хоккейного этикета такое категорически запрещено делать?

— Да, если время игры закончилось, зачем делать такие броски?

— Может быть, вы хотели дать понять сопернику на будущее, что готовы подраться, если это не повлечёт за собой удалений?

— Мы ничего не хотели показать. Просто какой смысл бросать по воротам после сирены?

— Какой матч из двух проигранных был для вас тяжелее?

— Оба были тяжёлыми, но в плей-офф простых матчей не бывает.

— У «Динамо» в четвёртом поединке было много возможностей реализовать численное преимущество, но удалось забить лишь с пятой попытки при счёте 0:3. В чём причина слабой реализации большинства?

— В какие-то моменты нам не повезло, где-то мы сыграли не совсем точно. У нас действительно было много шансов, нужно их реализовывать. Если бы получилось это сделать, мы могли бы сравнять счёт в концовке.

— Чем объяснить, что проиграли «Спартаку» первый период со счётом 0:2, и, возможно, это был ключевой момент матча?

— Возможно, ещё переживали по поводу упущенной победы в третьем матче. Плюс допустили несколько ненужных удалений — два гола мы получили в меньшинстве. Надо стараться избегать лишних удалений и играть в формате «пять на пять».

— Как теперь динамовцам перезагрузиться после двух поражений в серии?

— Ну что нам остаётся — только перезагружаться.

— «Динамо» очень много шайб пропускает с пятачка — в чём здесь причина?

— Опять же, возможно, нам в чём-то не везёт, отскоки шайбы не те, но всё равно надо биться и больше работать на пятачке. В том числе, и лезть на него в атаке.

— В ворота «бело-голубых» вернулся Александр Ерёменко — как оцените его игру?

— Он, как всегда, отлично сыграл.