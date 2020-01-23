NEWS.ru размышляет, кто из известных специалистов мог бы стать во главе Континентальной хоккейной лиги хорошей заменой ушедшему на повышение Дмитрию Чернышенко.

Два первых президента подняли планку высоко

Вердикт нового главы правительства РФ Михаила Мишустина о назначении Дмитрия Чернышенко на должность одного из вице-премьеров лишь на первый взгляд выглядит неожиданным. При более детальном рассмотрении становится очевидным, что это назначение своими корнями уходит в общую для обоих персонажей хоккейную почву. Ведь Мишустин, будучи страстным поклонником этого вида спорта, входил в состав Наблюдательного совета московского ЦСКА, и его фамилия даже выгравирована вместе с фамилиями игроков на Кубке Гагарина, завоёванном «армейцами» минувшей весной.

Кроме того, Михаил Мишустин и сам не прочь выйти с клюшкой на лёд, в чём можно было убедиться во время показательных и благотворительных матчей, в которых также принимал участие Владимир Путин. Так что вполне уместным будет сказать, что играл Мишустин в хоккей с президентом, играл — и доигрался. До должности премьер-министра.

Михаил Мишустин Russian Government/Global Look Press

Ну а Дмитрий Чернышенко породнился с хоккеем уже пять лет назад, в ноябре 2014 года возглавив Континентальную хоккейную лигу после успешного завершения проекта под названием «зимние Олимпийские игры в Сочи», в котором он играл одну из ключевых ролей. До Чернышенко президентом КХЛ с самого рождения лиги в 2008 году был Александр Медведев, ныне перепрофилировавшийся на футбол и ставший первым лицом в структуре футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что хоккей и ранее вёл серьёзную борьбу с футболом за право носить негласный титул спорта номер один на территории России, но теперь, получив такое мощное лобби в правительстве, может рассчитывать на существенные преференции в этом противостоянии.

Но на данный момент на повестке дня возник важнейший вопрос: кто будет следующим президентом Континентальной хоккейной лиги, после того как Чернышенко на ближайшем внеочередном совете директоров официально сложит с себя полномочия главы этой организации? Ведь лига на 12-м году своего существования действительно по многим показателям может считаться вполне успешным коммерческим проектом, неплохо справляясь и с основной задачей, которая заключается в повышении уровня хоккея в стране и подготовке качественных игроков для национальных сборных разных возрастов.

Понятное дело, со стороны человека на столь ответственный пост не пригласишь. Александр Медведев, например, до своего погружения в футбол долгое время был президентом хоккейного клуба СКА из того же Петербурга. Чернышенко, правда, на момент прихода в КХЛ не мог считаться персонажем из мира хоккея, но его серьёзным козырем был колоссальный организаторский и управленческий опыт в оргкомитете Игр-2014. Что в итоге и помогло ему в кратчайшие сроки буквально на лету схватить всю хоккейную специфику и стать значимой фигурой в российском хоккее.

Планка двумя предыдущими руководителями КХЛ поднята на весьма приличную высоту, и новому президенту придётся, как говорится, соответствовать. А это не каждому дано. Впрочем, сейчас активно обсуждаются несколько кандидатур на пост главы лиги, и у каждого из претендентов есть свои плюсы и минусы.

Морозов? Каменский? А может, Третьяк?

Вот, к примеру, Алексей Морозов. Легендарная для современного отечественного хоккея личность: его можно назвать одним из первопроходцев Континентальной хоккейной лиги, который дважды завоевал Кубок Гагарина в качестве капитана казанского «Ак Барса» в двух первых сезонах лиги. Был Морозов и лидером российской сборной, приведя её к победам на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов. Успел блеснуть Алексей и за океаном, поиграв в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» бок о бок с Марио Лемье и Яромиром Ягром.

Егор Алеев/ТАСС

После завершения карьеры игрока Морозов выбрал стезю хоккейного чиновника, став управляющим директором Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и заняв пост вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея. Но несмотря на то, что стаж этой деятельности Алексея приближается к пяти годам, его пока трудно назвать опытным и состоявшимся управленцем.

Безусловно, Морозов прекрасно знает всю кухню отечественного хоккея, особенно хорошо он осведомлён обо всех проблемах и нюансах молодёжного хоккея, однако в его вероятном назначении на должность главы КХЛ видится определённый риск: справится ли столь молодой функционер (в середине февраля Морозову исполнится всего лишь 43 года) с таким ответственным и мультизадачным участком работы?

Другой кандидат на роль первого лица КХЛ Валерий Каменский существенно старше Морозова (на 11 лет), да и его карьеру хоккеиста можно назвать более звёздной — всё-таки не каждому дано войти в так называемый Тройной золотой клуб, объединяющий в своих рядах чемпионов Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также обладателей Кубка Стэнли. Работа в Континентальной хоккейной лиге для Каменского не нова: он входит в совет директоров лиги и является главой Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. Но в целом по этой кандидатуре возникают те же вопросы, что и по Морозову.

Интересную мысль высказал один из заслуженных ветеранов отечественного хоккея Борис Майоров, предложивший другой живой легенде — Владиславу Третьяку — совместить посты президента Федерации хоккея России (ФХР) и главы КХЛ.

Я бы в сложившейся ситуации назначил Владислава Третьяка. Пусть будет и там, и там. Это было бы гораздо логичнее, чем назначать ещё не созревших для этой работы людей. Я предпочитаю иметь на этом посту проверенного профессионала, — заявил Майоров «Советскому спорту».

Предложение действительно любопытное, поскольку на протяжении последних лет всё более заметную роль в российском хоккее играет попечительский совет, созданный как внутренняя структура в ФХР и взявший на себя значительную долю реальных управленческих функций, а также обеспечивающий виду спорта достойное финансирование. В этой связи влияние Третьяка в федерации несколько снизилось, и Владислав Александрович действительно вполне мог бы продолжать приносить пользу отечественному хоккею в роли ещё и президента КХЛ. Вопрос в том, захочет ли сам трёхкратный олимпийский чемпион взваливать на свои плечи столь тяжёлую ношу.

Старине Фазелю и пенсионный возраст не указ

Ну а самой неоднозначной и обсуждаемой кандидатурой на должность главы Континентальной хоккейной лиги, вне всяких сомнений, является Рене Фазель. Действующий руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) в нынешнем году точно покинет свой пост по истечению срока полномочий, а значит, будет свободен для вероятного продолжения карьеры хоккейного чиновника в КХЛ.

Рене Фазель Сергей Булкин/NEWS.ru

Швейцарец находился во главе IIHF более четверти века — с 1994 года, обременился громадным опытом управленца, тактом дипломата, оброс несметным количеством ценных связей в хоккейном мире и снискал славу доброго друга российского хоккея и всей нашей страны в целом. Правда, 6 февраля старина Фазель справит 70-летний юбилей, и даже Владимир Путин может не найти аргументов, чтобы заинтересовать своего приятеля высоким постом в России. Не поможет и ещё одно повышение пенсионного возраста в РФ на пять лет — герр Фазель и тогда выйдет за официально узаконенный порог трудоспособности...

А если серьёзно, тот самый уникальный и безграничный опыт урегулирования всевозможных вопросов, в том числе и с боссами НХЛ, наверняка сделал бы Рене Фазеля очень сильной фигурой на посту руководителя Континентальной хоккейной лиги. Кстати, в самом её названии (это же не чемпионат России, а турнир с участием клубов Европы и даже Азии — не забываем про казахстанский «Барыс» с китайским «Куньлунем»!) заключена та фишка, которая делает приход швейцарца на эту должность логичным. Получается, что Фазель оставляет пост руководителя всего мирового хоккея, но переходит к управлению какой-то частью, если хотите, довольно объёмным филиалом этого спортивного предприятия.

В общем, как видим, список претендентов на освобождающуюся должность главы КХЛ не ограничивается одной-двумя очевидными персонами. Тем более что наверняка в этом списке могут появиться и другие фамилии. Остаётся дождаться, когда Дмитрий Чернышенко официально подведёт черту под своим пятилетним — и весьма плодотворным — пребыванием у руля Континентальной хоккейной лиги. И тогда мы узнаем, кто же стал третьим в истории президентом КХЛ.