Кросби обошёл Овечкина в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ

https://static.news.ru/photo/4cee9b80-ad77-11eb-aef1-96000091f725_660.jpg Сидни Кросби Фото: Mark LoMoglio/Icon Sportswire/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обогнал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Канадский нападающий набрал три очка, забросив две шайбы и совершив одну результативную передачу, в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (7:3).

Теперь на счету 33-летнего Кросби 1323 очка (485 голов и 838 передач) в 1037 встречах. Канадец переместился на 34-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги. 35-летний Овечкин с 1320 баллами (730+590), соответственно, опустился на строчку ниже и идёт 35-м в рейтинге.

Оба хоккеиста начали свою карьеру в сезоне-2005/06.

Однако 23 апреля Александр Овечкин получил травму в концовке основного времени матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Выездная игра регулярного чемпионата НХЛ закончилась для россиянина за 2:49 до конца третьего периода.

Ранее в ночь на четвёртое мая форвард вышел на лёд в выездном для команды матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» и сыграл 39 секунд. Позже пресс-служба клуба пояснила, что у россиянина по-прежнему повреждение нижней части тела.