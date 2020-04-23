Крикунов сравнил ноги хоккеистов «Динамо» с индийскими крестьянами

https://static.news.ru/photo/1819e902-853f-11ea-8175-fa163e074e61_660.jpg Владимир Крикунов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского клуба «Динамо» Владимир Крикунов объяснил причину отсутствия большого количества хоккейных звёзд в России.

Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них, как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда прямо так и говорю: «Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!» — приводит слова Крикунова Р-Спорт .

Он также отметил, что во времена его спортивной карьеры хоккеисты не могли подобрать себе одежду по размерам из-за высокого уровня физической активности на тренировках.

В мое время нас гоняли, будь здоров! И мы понимали: выдержишь — значит будешь играть. А если нет — на твоё место придут другие, — добавил он.

70-летний Крикунов возглавил «Динамо» в 2018 году и дважды вывел команду в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новый действующий контракт, подписанный 15 апреля, рассчитан на один сезон.

25 марта Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии инфекции коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что НХЛ может возобновить сезон на четырёх аренах без зрителей.