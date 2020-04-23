Крикунов ответил о возобновлении тренировок в «Динамо»

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Главный тренер московского клуба «Динамо» Владимир Крикунов объяснил причину отсутствия большого количества хоккейных звёзд в России.

Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них, как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда...