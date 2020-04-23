Крикунов ответил о возобновлении тренировок в «Динамо»

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Владимир Крикунов на итоговой пресс-конференции клуба признался, что «бело-голубые» намерены начать тренировочный лагерь в запланированные сроки.
Знаю, что немцы и чехи тренируются уже. Правда, только по пять человек. Так что к началу предсезонки и мы, надеюсь, начнём тренироваться в плановом режиме, — сказал Крикунов.
Ранее Крикунов сравнил ноги хоккеистов «Динамо» с индийскими крестьянами, писал NEWS.ru.
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