Хоккей

Крикунов ответил о возобновлении тренировок в «Динамо»

12:44, 23 апреля 2020
Владимир Крикунов Владимир Крикунов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Владимир Крикунов на итоговой пресс-конференции клуба признался, что «бело-голубые» намерены начать тренировочный лагерь в запланированные сроки.

Знаю, что немцы и чехи тренируются уже. Правда, только по пять человек. Так что к началу предсезонки и мы, надеюсь, начнём тренироваться в плановом режиме, — сказал Крикунов.

Ранее Крикунов сравнил ноги хоккеистов «Динамо» с индийскими крестьянами, писал NEWS.ru.

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