Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось второе из шести запланированных календарём турнира «армейских» дерби. Петербургский СКА на своём льду в присутствии 12 150 зрителей в серии послематчевых бросков уступил московским одноклубникам — 2:3Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

По ходу основного времени в составах обеих команд нашлись нападающие, забросившие по две шайбы — по одной в равных составах и в большинстве. У москвичей таким образом отличился Максим Шалунов...