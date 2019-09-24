Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Крейг Мактавиш покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба ярославской команды.
В своём заявлении клуб поблагодарил Мактавиша за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Обязанности главного тренера будет исполнять спортивный директор ХК «Локомотив» Александр Ардашев. Ранее он работал в качестве тренера с фарм-клубом «Локомотива» и клубами Высшей хоккейной лиги.
Ранее News.ru писал, что ярославский «Локомотив» на своей площадке неожиданно проиграл финскому «Йокериту» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1).