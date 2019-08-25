Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды (2:1) над столичным «Спартаком» в заключительном матче Кубка мэра Москвы.

— Очень тяжёлая для нас игра получилась, слишком много было ошибок, — отметил Кравец. — И, честно говоря, по многим моментам просто удача была на нашей стороне. Но ребята всё равно боролись, выжимали максимум, хорошие, «рабочие» голы забили. И самое главное — выстояли в меньшинстве. Поэтому в концовке удалось победить. А в целом с точки зрения инициативы и по моментам игра была скорее даже в пользу «Спартака».

— Кто из вратарей — Александр Самонов или Илья Ежов — будет первым на старте сезона?

— Пока рано говорить — у нас есть ещё одна контрольная игра. На Кубке мэра наши тренеры вратарей запланировали проверить именно Самонова в двух матчах из трёх, и им показалось, что Александр сыграл отлично — по крайней мере, сегодня против «Спартака». Поэтому сейчас соберёмся, обсудим и решим.

— В таблице турнира сложилась непростая ситуация, и «Витязь» впервые может стать победителем Кубка мэра. В этой связи будете в вечернем матче ЦСКА — «Динамо» болеть за «армейцев»?

— Наверное, мы всё-таки будем болеть за «Витязь». Но этот турнир не самое главное. Куда важнее — получить игровую практику, чем завоевать Кубок. Главной для нас будет первая поездка в рамках регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся 2 сентября. А этот турнир — проверка, хорошее настроение и немного уверенности в себе. ЦСКА же с «Динамо» пусть между собой разбираются.

Знарок: у нас на турнире с дисциплиной неважнецки

Главный тренер московского «Спартака» высказал своё мнение по поводу проигранного (1:2) поединка подмосковному «Витязю», а также о трёх поражениях «красно-белых» в трёх матчах традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы.

Олег Знарок Сергей Лантюхов/News.ru

— Сегодня было уже получше, чем в предыдущих встречах, — с улыбкой отметил Знарок. — Хотя ощущалось, что накануне поздно вечером провели игру с «Динамо». Тем не менее в матче с «Витязем» движение было получше. Единственное, что волнует — игра в большинстве. Мы этим летом впервые за много лет уделяли этому компоненту очень большое внимание. Но за всю «предсезонку» забили лишь один гол. Но что-то вроде наклёвывается... Когда моментов нет, это, конечно, беспокоит. Надеюсь, должно прорвать. Разыгрываем-то, в принципе, неплохо. Но, как обычно — последнее место (смеётся).

— Впервые за всю историю турнира «Спартак» не набрал ни одного очка...

— Я знаю. Или вы думаете, что я статистику не читаю или не присутствовал на прошлых турнирах? Ну, ничего, ребят — прорвёмся!

— Игра вашей команды в атаке действительно смотрелась неплохо, было немало моментов, но в обороне не всё в порядке. В частности, второй гол был пропущен из-за нерасторопности защитников. Вас это не напрягает?

— Напрягает, конечно. Смотрите: за три игры мы пропустили пять, четыре и две шайбы — многовато! Помимо того что команда должна строго играть в обороне, ещё должен выручать вратарь. У нас на турнире с дисциплиной неважнецки: только за две первые игры с ЦСКА и «Динамо» мы заработали 16 удалений и пропустили шесть шайб в меньшинстве. Хотя и над этим тоже постоянно работаем.

— Одно из удалений в матче с «Витязем» выглядело странным: со стороны показалось, что защитника «Спартака» Максима Гончарова сначала подсекли и он, падая, сбил игрока соперника...

— Это вопрос к судьям. Но меня удивляет, что мы специально делаем собрания, на которых для нас подробно разбирают, как в какой ситуации нужно действовать, чтобы не заработать удаление. А в итоге, по-моему, судьи сами ничего не знают.

— Проблема с реализацией большинства связана с тем, что на завершающий бросок не выводят обладающего мощным броском защитника Патрика Херсли?

— Да, и это тоже проблема. Потому что иметь в кармане такого «туза» с броском и не использовать его — какой тогда смысл? Мы для этого Патрика и брали в «Спартак».

— На матч с «Витязем» вы подтянули из фарм-клуба — воскресенского «Химика» — нападающего Михаила Юнькова. Как вам его игра?

— Он неплохо отыграл. Думаю, мы его оставляем в «Спартаке».