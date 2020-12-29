Кожевников раскритиковал сборную после победы над Австрией на МЧМ

https://static.news.ru/photo/a46d87f8-4a81-11eb-908b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кожевников Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не считает разгромную победу сборной России над национальной командой Австрии (7:1) на молодёжном чемпионате мира поводом для гордости.

Австрия — это другая лига совершенно. Ничего удивительного в победе нет, но есть вещь, которая пугает меня перед игрой со шведами, — шайбу защитники до ворот не доводят, у нас вообще с бросками защиты проблема большая. Отдача, конечно, была сумасшедшая, как и скорости. А вот КПД по реализации не очень хороший, много упущенных моментов. Шведы такого нам прощать не будут, они квалифицированнее, увереннее, нам нельзя проигрывать, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, есть проблема и в реализации большинства. Несмотря на досрочный выход в четвертьфинал, хоккеист убеждён, что последняя игра группового этапа станет показательной.

Вопрос — с какого места мы в итоге окажемся в четвертьфинале. Нам нельзя попадать на канадцев, они очень сильны. Они играют солидно, техника на сумасшедшем уровне, у нас может не хватить на них заряда. Остальные же команды не являются такими страшными соперниками, — заключил он.

В трёх матчах сборная России набрала шесть очков и заняла место в первой четвёрке таблицы группы. Австрийцы находятся на пятой строчке и не набрали ни одного очка в трёх последних матчах.

Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин сообщал, что поражение сборной России против национальной команды Чехии (0:2) во втором матче группового этапа молодёжного чемпионата мира сыграет команде Игоря Ларионова на руку.