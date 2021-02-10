Кожевников прокомментировал вызов молодых хоккеистов в сборную России

https://static.news.ru/photo/5e416ee4-6b8c-11eb-a021-96000091f725_660.jpg Александр Кожевников Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников доволен решением Федерации хоккея России (ФХР), решившей привлекать в национальную сборную больше молодёжи. Он признался, что давно пора делать акцент именно на молодых и доверять им серьёзные турниры.

Наконец-то мы начали доверять молодёжи, она неплохо выступила на финских играх. Надо делать акцент именно на них, а не набирать состав, который играть не хочет. У молодых и желание показать себя, и агрессия. Посмотрим, как они будут выглядеть в команде. Рад за Дамира Жафярова. Он и в том году неплохо играл и совершенно справедливо назначен капитаном на этот турнир. Он один из лучших бомбардиров текущего сезона КХЛ, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, ребята должны реабилитироваться после неудовлетворительного результата на молодёжном мировом первенстве.

Должно быть желание, что же это за игроки такие, если они не захотят реабилитироваться после обидного результата на молодёжном чемпионате мира. Они просто обязаны исправиться, — заключил он.

Ранее первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг не исключает появления игроков из Национальной хоккейной лиги в составе коллектива, писал NEWS.ru.