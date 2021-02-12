Кожевников отреагировал на победу сборной России по хоккею над шведами

https://static.news.ru/photo/82a394c8-6e2b-11eb-8f58-96000091f725_660.jpg Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Швеции в матче шведского евротурнира со счётом 2:1 (Б).

Победа есть победа, а там пусть думают историки. Александр Самонов (голкипер. — NEWS.ru) молодец. Конечно, были ошибки, но вся команда отдавалась игре. Очевидно, что без оплошностей никуда, коллектив молодой. Посмотрим, что будет против чехов в воскресенье, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Российская сборная после двух игр занимает первое место в турнирной таблице Шведских хоккейных игр, набрав пять очков. Шведы идут вторыми с тремя очками, финны и чехи набрали по два очка. В заключительном туре россияне встретятся с командой Чехии, Швеция сыграет с Финляндией.

Ранее стало известно расписание матчей сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Как передавал NEWS.ru, российская национальная команда начнёт турнир встречей со сборной Чехии 21 мая.