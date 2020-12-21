Кожевников оценил победу сборной России по хоккею над финнами

https://static.news.ru/photo/67ec6502-42d8-11eb-9920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил победу сборной России над национальной командой Финляндии в третьем матче Кубка Первого канала со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Вторую игру команда выглядела восхитительно. На чехах потренировали новые звенья и против финнов показали себя во всей красе, обалденную игру. Так и должно было быть. Я до этого говорил, что они должны выиграть турнир. Да, вничью сыграли с сильнейшей командой (шведами. —NEWS.ru), но выиграли по буллитам. Везёт тем, у кого лучше настрой, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, ничего удивительного в заключительной встрече не было. Команда полностью контролировала ход встречи, несмотря на традицию уступать в последних матчах.

Ничего не удивило в этой игре. Обычно мы последние игры проигрывали, но сейчас сломали тенденцию. Собрались и доказали. Это очень приятно, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккейная сборная России со счётом 5:1 одолела команду Финляндии в последнем матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Шайбы у россиян забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Дмитрий Воронков (24-я и 29-я минуты), Павел Карнаухов (59-я минута) и Андрей Кузьменко (60-я минута). За финнов на 37-й минуте отличился Харри Песонен.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru