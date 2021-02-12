Кожевников оценил победу сборной России по хоккею над чехами

https://static.news.ru/photo/e432ae70-6ecd-11eb-9d4c-96000091f725_660.jpg Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой Чехии со счётом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в заключительном матче Шведских игр по хоккею.

Надо всех поздравить с победой, здорово, ребята молодцы, многие забили по первому голу за сборную. Видно, что желание огромное. В очередной раз повторюсь и скажу, что в первую очередь надо обращать внимание на своих игроков, а не на тех, кто играет за границей, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

По его словам, сильно заметно, как «вырос главный тренер команды Игорь Ларионов».

Хоккей меняется буквально за минуту. Но Ларионов в третьем периоде показал совершенно другую тактику, мог варьировать игрой, видя, как чехи выступают. Ребята вышли и разложили по полочкам, приятно смотреть, — добавил он.

Он также обратил внимание, что отношение игроков было очевидным — «все хотели стараться и выделиться».

Да, кто-то выпадал, но в целом отыграли на приличном уровне. Самоотдача — это самое главное. Понравилось, что в третьем периоде благодаря новому видению игры чехи развалились, — заключил он.

Таким образом, наша национальная команда в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура. Хоккеисты сборной России стали недосягаемы для соперников в общей турнирной таблице Евротура, даже несмотря на то, что в мае состоится заключительный этап соревнований — Чешские игры. Идущая после трёх этапов на втором месте сборная Чехии набрала 11 очков.

Накануне команда Игоря Ларионова по буллитам обыграла шведов. Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не стал давать оценку этому успеху, отметив, что без огрехов не обошлось, поскольку у России молодая команда.