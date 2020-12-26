Кожевников неоднозначно оценил трансфер Ковальчука в «Авангард»

https://static.news.ru/photo/9c1a892c-4827-11eb-b97e-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: hawk.ru

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил переход нападающего Ильи Ковальчука в омский «Авангард». Контракт 37-летнего форварда с «ястребами» рассчитан по схеме «1 + 1».

Трудно говорить о качестве трансфера. Для лиги это, конечно, сыграет положительную роль — это дополнительная медийность. Его имя не просто на слуху, но посмотрим, как быстро сумеет восстановить былую форму, он не играл очень долго. Конечно, он всегда ответственно подходил к тренировкам, но ему должно быть обидно, что потерял такое количество времени. Понятно, что человек хотел выиграть Кубок Стэнли. Не получилось, не ставить же теперь крест, жизнь продолжается. Да и возраст — такая вещь, на которую все обращают внимание, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Специалист отметил, что сейчас непросто прогнозировать дальнейшее развитие игрока в клубе, остаётся просто наблюдать.

Посмотрим, сможет ли он играть в «Авангарде», вольётся ли в систему, найдёт ли общий рабочий язык с Бобом Хартли, которого давно знает, — заключил он.

Ковальчук — воспитанник «Спартака». В НХЛ спортсмен начал выступать с 2001 года. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провёл в Национальной хоккейной лиге 926 матчей, отличился 443 шайбами и 433 голевыми передачами.

В сезоне-2019/20 россиянин выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги. Сначала он играл в «Лос-Анджелесе», затем перешёл в «Монреаль», а закончил сезон в «Вашингтоне». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ковальчук выступал с 2013 по 2018 год в составе клуба СКА из Санкт-Петербурга.

Как писал NEWS.ru, хоккейная сборная США в матче молодёжного чемпионата мира всухую разгромила национальную команду Австрии. Матч закончился со счётом 11:0.