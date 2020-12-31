Кожевников неоднозначно оценил игру сборной против немцев в четвертьфинале

https://static.news.ru/photo/38edf8c2-4d34-11eb-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.com | МЧМ 2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой Германии со счётом 2:1 в четвертьфинале Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.

Выиграли, здорово, молодцы. Тяжело, но одержали победу — это самое главное. Ошибки в обороне, конечно, все допускают, но у нас опять проблемы с реализацией. Она хромает. Было столько моментов, которые надо было реализовать, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, по мнению специалиста, российские ребята снова столкнулись с проблемой удалений и тратой сил.

Из-за этого немного подсаживаемся, но продолжаем отстаивать позиции. Это не первый год нашей «молодёжки» — и в прошлом, и в позапрошлом году мы видели точно такое же. Играем хорошо, забиваем, а потом начинаем отстаивать свои позиции. Но в целом игрой доволен, прошли в полуфинал. Есть надежда хотя бы медаль получить, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста, вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко и защитник минского «Динамо» Степан Фальковский признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре.