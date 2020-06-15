Ковальчук сделал скидку и продаёт особняк в Нью-Джерси за $16 миллионов

https://static.news.ru/photo/3d76b3f2-af1e-11ea-9691-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил стоимость своего дома, который он пытается продать уже больше года.

Хоккеист выставил особняк на продажу в феврале 2019 года, поставив цену $18 миллионов. В настоящее время за дом, построенный по индивидуальному заказу в 2018 году, Ковальчук просит $15 999 000.

скриншот realtor.com

Общая площадь особняка составляет 2043 квадратных метров. В доме имеется восемь спален, 11 ванных комнат, три кухни, библиотека, домашний кинотеатр, сауна, тренажёрный зал, бассейн и гараж на четыре машины.

Ранее Ковальчук заявил, что, помня детство в хрущёвке, отказался публиковать в соцсетях призывы к соблюдению режима самоизоляции в России.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года 36-летний Ковальчук перешёл в вашингтонский клуб из «Монреаль Канадиенс». Он начал выступать под любимым 17 номером.