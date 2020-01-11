https://static.news.ru/photo/0f42d1a4-3517-11ea-b13b-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire /Global Look Press

Форвард команды «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и игрок сборной России Илья Ковальчук сфотографировался со своей первой заброшенной за новый клуб шайбой.

Кадр опубликован в Instagram канадского клуба. На нём радостный Кови держит в руке шайбу и широко улыбается.

36-летний россиянин принёс своей новой команде победу в матче против «Оттавы Сенаторз». Шайба Ковальчука стала долгожданным успехом для «Монреаля» после серии из восьми поражений подряд.

Сейчас воспитанник тверского хоккея Ковальчук сравнялся с великим нападающим Павлом Буре по количеству заброшенных шайб в НХЛ среди отечественных хоккеистов. Проходившая в Оттаве встреча закончилась победой «Монреаля» со счётом 1:2. Также забросить шайбу удалось Нику Судзуки у «Монреаля» и Дрейк Батерсону у «Оттавы».

Как писал NEWS.ru, ранее Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз. Стоимость нового жилища хоккеиста составила $11,2 млн.