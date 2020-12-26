Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

https://static.news.ru/photo/c5b346aa-47a7-11eb-934e-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: vk.com/ilya_kovalchuk

37-летний олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение заключено по схеме «1+1».

Переговоры со спортсменом велись на протяжении всей последней недели.

У Ильи, как и у нас, были определённые условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы всё обдумать. После этого мы довольно быстро обо всём договорились. Илья — большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно, — цитирует пресс-служба клуба генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

В «Авангарде» Ковальчук будет выступать под номером 17. Руководство клуба считает, что спортсмен усилит нападение команды, а также станет лидером, который в раздевалке или на льду перевернёт ход матча, взбодрит команду, заставит идти за собой.

Всё это Ковальчук с его богатейшим опытом сможет нам дать. Уверен, Илья усилит «Авангард» по всем этим параметрам, — подчеркнул Волков.

Ковальчук воспитанник «Спартака». В НХЛ спортсмен начал выступать с 2001 года. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провёл в Национальной хоккейной лиге 926 матчей, отличился 443 шайбами и 433 голевыми передачами.

В сезоне-2019/20 россиянин выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги. Сначала он играл в «Лос-Анджелесе», затем перешёл в «Монреаль», а закончил сезон в «Вашингтоне». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ковальчук выступал с 2013 по 2018 год в составе клуба СКА из Санкт-Петербурга.

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