Ковальчук объяснил, почему не сыгравших на ОИ хоккеистов нужно премировать

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов продолжит работу с командой и будет готовить её к ЧМ-2022. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, слова функционера приводит ТАСС. По его словам, оснований разрывать действующий контракт с тренерским штабом нет.

Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира. <...> За два цикла Олимпиады ФХР провела большую работу: золото и серебро Олимпиады — это достойный результат. Тренеры получили хороший опыт....