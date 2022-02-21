Ковальчук объяснил, почему не сыгравших на ОИ хоккеистов нужно премировать
Ковальчук заявил, что не сыгравшие на ОИ хоккеисты внесли важный вклад в атмосферу команды
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:26, 21 февраля 2022
Фото: Li Ziheng/XinHua/Global Look Press
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что будет просить, чтобы запасным игрокам на Олимпийских играх в Пекине вручили премию. По его словам, эти ребята внесли важный вклад в атмосферу команды, сообщает «Матч ТВ».
Я уже сказал Алексею Жамнову (тренер сборной России — прим. NEWS.ru) после игры, что те пацаны, которые были здесь, сделали всё для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей здесь, — сказал Ковальчук.
20 февраля сборная ОКР по хоккею завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. В финальном матче турнира команда Финляндии переиграла подопечных Алексея Жамнова со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал за выступление на Олимпийских играх — 2022 более 16 млн рублей. Российский лыжник на турнире в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.