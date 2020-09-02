Коронавирус помешал ХК «Амур» начать сезон в оптимальном составе

Несколько игроков хоккейного клуба «Амур» не смогут выйти на лёд в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за того, что предварительные тесты на коронавирус показали у них положительный результат.
Ряд игроков сдали первичные положительные тесты на COVID-19. За прошедшие дни их стало больше, некоторые результаты подтвердились. Игроки с положительными результатами тестов изолированы, находятся под наблюдением врачей. <...> Поэтому на старте сезона в оптимальном составе мы выступить не сможем, — приводятся в пресс-релизе хабаровской команды слова исполняющего обязанности главного тренера ХК «Амур» Павла Торгаева.
Он напомнил, что игроки, переболевшие COVID-19, обязаны дождаться двух отрицательных тестов, прежде чем смогут вернуться в строй.
Торгаев добавил, что в состав «Амура» на первый матч сезона включены игроки из молодёжной команды.
Все, кто выйдет на лёд, будут биться, все соскучились по хоккею, а для молодёжи это отличная возможность попробовать себя на взрослом уровне, — сказал тренер.
Команда в составе 24 спортсменов 2 сентября вылетела в Череповец, где состоится первый матч сезона КХЛ с местной «Северсталью».
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