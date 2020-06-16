Контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» признали худшим за последние 10 лет

https://static.news.ru/photo/00d433e4-b06c-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Julian Avram/Icon Sportswire/Global Look Press

Контракт российского нападающего Ильи Ковальчука с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» признан худшим соглашением десятилетия по версии североамериканского издания The Athletic.

Россиянин подписал контракт с клубом на 15 лет и суммой в $100 млн в 2010 году, но через три сезона Ковальчук по своей инициативе расторг соглашение и переехал в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), выступая за СКА из Санкт-Петербурга до 2018 года.

В составе американской команды он провёл 22 матча, набрав 201 (89 голов, +112 передач) очко. На данный момент Ковальчук выступает за «Вашингтон», перейдя в результате обмена из «Монреаля».

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук снизил стоимость своего дома, который он пытается продать уже больше года, писал NEWS.ru.