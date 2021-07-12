Комментатор оценил назначение Знарка главным тренером сборной по хоккею

Назначение Олега Знарка новым главным тренером сборной России по хоккею — прекрасное событие для хоккейного мира. Лучшего варианта было не найти. Об этом «360» заявил комментатор, в прошлом хоккеист Артём Батрак. По его словам, Знарка уважают абсолютно все.

На мой взгляд, это замечательно. Потому что к нему, к Олегу Валерьевичу, поедут ребята из НХЛ. Ходили слухи определённые от некоторых игроков, что, может быть, кто-то не доедет до Олимпиады, а к Знарку поедут все, это самое главное и основное, — сказал Батрак.

Хоккейный эксперт также отметил, что большую роль сыграет, каких именно тренеров Знарок наберёт в свой штаб. Про состав сборной, по его словам, говорить ещё рано, пока еще остаётся неизвестным, снимут ли дисквалификацию с центрального нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Ранее стало известно, что главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок. Контракт рассчитан на один год. Он будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира.

С 2014 по 2018 год под руководством Знарка сборная России завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2014, а также серебряную награду в 2015 году и две бронзовые награды мировых первенств.