Клубу КХЛ «Йокерит» засчитали техническое поражение за неявку на матч

https://static.news.ru/photo/e948253a-edf3-11ea-8f5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcdinamoby/vk.com

Команде КХЛ «Йокерит» из Хельсинки, Финляндия, засчитали техническое поражение за неявку на матч с минским «Динамо», который должен был состояться в белорусской столице 3 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Подчёркивается, что регламент КХЛ говорит следующее: за неявку на матч клуб должен заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей и возместить все понесённые убытки соперникам. Также команде присуждается техническое поражение.

«Йокериту» засчитано техническое поражение, — заявили в пресс-службе.

Как ранее писал NEWS.ru, финская команда должна была провести игру с минским «Динамо» в рамках нового сезона КХЛ, а затем в тот же день улететь в Финляндию. «Йокерит» хотел перенести игру на более позднюю дату, но в «Динамо» отказались.