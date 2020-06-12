Клуб НХЛ «Рейнджерс» может привлечь Кравцова для тренировочного лагеря

https://static.news.ru/photo/5e8a286c-acc1-11ea-b1ba-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кравцов Фото: hctraktor.org

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует пригласить в тренировочный лагерь российского нападающего Виталия Кравцова.

Также сообщается, что клуб рассматривает возможность приглашения в лагерь шведского хоккеиста Лиаса Андерссона, сообщает Sportsnet.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В сезоне-2019/20 россиянин играл за фарм-клуб «Рейнджерс» «Хартфорд», в составе которого провел 39 матчей, забросил шесть шайб и отдал девять передач. В октябре Кравцов вернулся в челябинский «Трактор», воспитанником которого он является, и сыграл в 11 матчах за клуб, набрав три (2+1) очка, после чего вновь уехал в США.

Ранее NEWS.ru писал, что бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2019 по хоккею Виталий Кравцов развёз малоимущим семьям и пенсионерам продукты и медикаменты, купленные на собственные деньги. Хоккеист помог почти 150 семьям.