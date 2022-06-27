Клуб «Колорадо» стал новым обладателем Кубка Стэнли Клуб «Колорадо» с россиянином Ничушкиным стал новым обладателем Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Колорадо» стал новым обладателем Кубка Стэнли. Это произошло после того, как команда на выезде обыграла «Тампу» со счётом 2:1 в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник, 27 июня, в Тампе, штат Флорида, США. Об этом сообщил ТАСС.

В составе чемпионов заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (22-я минута) и Арттури Лехконен (33). У «Тампы» гол забил Стивен Стэмкос (4).

«Колорадо» выиграл серию со счётом 4:2.

Таким образом, клуб стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. Впервые это произошло в сезоне 1995/96, повторить успех удалось в сезоне 2000/01.

В состав команды победителей входит российский хоккеист Валерий Ничушкин. Он стал 36-и россиянином — обладателем Кубка. В 20 матчах плей-офф россиянин забросил девять шайб и совершил шесть результативных передач. Ещё четыре гола он забил в финальной серии.

«Колорадо» стала седьмой командой подряд — обладателем Кубка Стэнли, в составе которой есть российские игроки.